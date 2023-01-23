『Benkeg LINEPAUDIO 2 in4出力スピーカーセレクタースイッチボックス4ゾーンアンプとボリュームコントロール付きスピーカーセ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 01分に出品され05月02日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オーディオ用パワーアンプ
【商品名】
Benkeg LINEPAUDIO 2 in4出力スピーカーセレクタースイッチボックス4ゾーンアンプとボリュームコントロール付きスピーカーセレクターバナナジャック6.5mmイヤホンジャック
CMR-X095HP4FZG
【商品説明】
・2つのパワーアンプ入力、4つのスピーカー出力をサポートします（4セットのスピーカーは個別にオンまたはオフにできます）。
・4セットのステレオスピーカーを同時に鳴らすことも、1セット以上のスピーカーを個別にオフにすることもできます。手動でプッシュボタンスイッチを選択します。
・バナナプラグ接続を提供し、各チャネルは最大300Wの電力をサポートします。
・信号入力は、真空管パワーアンプ信号の無負荷保護を提供します。
・調整可能なボリュームノブを備えた6.5mmイヤホン出力を提供します。
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 26.30 cm
重量 : 1.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8555円
890 入札履歴
終了
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