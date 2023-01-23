『セカンドピアス 四つ葉のクローバー 軸太ポスト0.9mm スタッドピアスプラチナ(PT)/ファーストピアスの次に/肌に密着しない、髪に引っか【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 06分に出品され03月19日 18時 06分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

セカンドピアス 四つ葉のクローバー 軸太ポスト0.9mm スタッドピアスプラチナ(PT)/ファーストピアスの次に/肌に密着しない、髪に引っか



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ セカンドピアス

四つ葉のクローバー

軸太ポスト0.9mm

スタッドピアスプラチナ(PT)/ファーストピアスの次に/肌に密着しない、髪に引っか