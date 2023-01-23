『アルテミスクラシックArtemisClassic スカルイヤカフピアス 片耳分 ac-ace0138 シルバーアクセサリー メンズ ブランド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 46分に出品され03月18日 12時 46分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルテミスクラシックArtemisClassic スカルイヤカフピアス 片耳分 ac-ace0138 シルバーアクセサリー メンズ ブランド
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8554円
409 入札履歴
終了
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