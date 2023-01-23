『腕時計 SARA MILLER LONDON ＴＨＥ ＣＨＥＬＳＥＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ SA4002 レディース イエローゴールド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 41分に出品され03月29日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レディースウォッチ

【商品名】

SARA MILLER LONDON 腕時計 ＴＨＥ ＣＨＥＬＳＥＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ SA4002 レディース イエローゴールド



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 9.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディース腕時計 タグ 腕時計

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