『マスターピース MP32 トランスフォーマー コンボイ(ビーストウォーズ) 完成トイ タカラトミー ギフト プレゼント 誕生日 2022年改良版です【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 06時 30分に出品され04月06日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 材質：ABSプラスチック

2022年改良版です

新品未開封

高さ：約18cm



生産地：中国