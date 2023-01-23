『RAKREEKミニトートバッグ レディースショルダーバッグ ミニハンドバッグ本革 おしゃれ 手提げバッグ 高級本革 肩掛けショルダー付 母の【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 10時 29分に出品され04月18日 10時 29分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
かごバッグ
【商品名】
RAKREEKミニトートバッグ レディースショルダーバッグ ミニハンドバッグ本革 おしゃれ 手提げバッグ 高級本革 肩掛けショルダー付 母の
【商品説明】
・【3way仕様】 取り外し・長さ調節に対応した便利なショルダーベルト付き。肩掛け・斜め掛け・手提げの3wayに対応し、お好みのスタイルで持ち運ぶことが可能です。使い勝手の良いコンパクトサイズになっていため、１つ持っているだけでシーンを問わず活躍します。
・【こだわりのリアルレザー「ミニトートバッグ」】 鮮やかな色合いのリアルレザーと生成りのコンビネーションがお洒落な「ミニトートバッグ」。熟練した職人により丁寧に仕立てており、本革のリッチな風合いを活かした個性的なオリジナルデザインがワンランク上の大人を演出します。
・【収納力抜群】 スマートフォン、長
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 19.90 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8554円
235 入札履歴
終了
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