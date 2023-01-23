『業務用 弱酸性次亜塩素酸水 モーリス200 20リットル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 03時 39分に出品され03月11日 03時 39分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
業務用 弱酸性次亜塩素酸水 モーリス200 20リットル
【商品説明】
・内容量:20L
・原産国:日本
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :幅300mm×奥行300mm×高さ305mm
【サイズ】
高さ : 28.60 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 19.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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業務用 弱酸性次亜塩素酸水 モーリス200 20リットル
¥ 8554
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落札価格8554円
675 入札履歴
終了
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