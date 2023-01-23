『[ウルティマ トーキョー] ショルダーバッグ メンズ 本革 ミニサイズ ショルダーベルト着脱可 リベロ 77681 キャメル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 36分に出品され03月08日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【サイズ】：W17×H12×D1cm

経年変化が楽しめるオイルのしみ込んだプルアップレザーを使用

小銭入れ用ファスナーポケットを装備

スマートフォン収納可

ショルダーベルト着脱可能

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