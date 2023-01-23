『スマートBluetooth5.0 サングラス スポーツグラス ハンズフリー ワイヤレスイヤホン メガネ ヘッドフォン UVカット 眼鏡 ステレオ 男女共用 メンズ レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 08時 36分に出品され03月21日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ＵＶカット率100%で、照り返し、有害な紫外線からしっかり目を保護するサングラス 。
風・砂・ホコリから眼を保護する場合に優れています。
ブルートゥースヘッドセット搭載ですので、Bluetooth携帯電話と接続すれば、ハンズフリー通話と音楽聴くことが可能。
耳をふさがないから安全に音楽・通話を楽しめます。
乱反射をカットし抜群の視界を実現する偏光機能に、視界の明るさをレンズが自動調節する調光機能を搭載した高性能スポーツサングラス。
Bluetooth：5.0
受信距離：10メートル
通話：11-12H
音楽：5-8H
バッテリー：160 mAh
チャンネル：ステレオ
ヌードサイズ（約）：155*147*49mm（展開）
使用時の破損や事故等につきましては責任を負いかねます。
サイズ・重量は、多少の誤差が生じる場合がございます。
実際の商品と写真は異なる場合があります。
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落札価格8554円
440 入札履歴
終了
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