『魚病薬 キョーリン ムシクリア液 30ml×6本 動物用医薬品 代引不可 送料無料 但、一部地域除【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 12時 58分に出品され04月29日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 魚病薬