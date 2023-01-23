『犬小屋 ケイブハッチ ポータブル フェラルキティハウス 子猫 子犬 小動物用 グリーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 22時 39分に出品され03月30日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明:

[屋外ペットシェルター]:屋外には野良猫や野良犬がたくさんいます.彼らはあなたの庭の庭かもしれません.あなたは彼らに少しの暖かさを与えることができます.冬の屋外猫用の野良猫ハウスは.屋外小型犬小屋としても使用できます.

[高品質素材]: 野良猫シェルターは防水PETGで作られており.耐久性があり.内側は暖かく.外側の防水構造により屋外に設置でき.野良猫に暖かい家を与えます.

[お手入れ簡単]:屋外の防水野良猫シェルターは折りたたむことができ.簡単に保管したり掃除したりできます.底上げデザインにより.滑り止めと防湿性があり.庭に非常に適しています.

[半密閉デザイン]:ペットの猫用ベッドは半密閉デザインで巣を作り.猫/犬は巣の中で安全で快適に感じ.厳しい冬の天候からペットを守ります.

仕様:

材質: PETG

長さx幅x高さ: 56cmx41.7cmx46.2cm/22.05インチx16.42インチx18.19インチ

パッケージに含まれるもの:

1 屋外野良猫シェルター...