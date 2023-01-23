『折りたたみ式猫用トイレ 蓋付き ペットアクセサリー ハイサイド キティ用トイレ グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 05時 37分に出品され03月10日 05時 37分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明:

[高品質素材]密閉型猫トイレは耐久性のあるABS素材で作られており.環境に優しく.硬度が高く.変形せず.滑らかな表面は猫を傷つけません.

[特徴]猫トイレは広々としたスペース.高い側面.正面ドアのフラップ.上部の入り口があり.猫が自由に出入りしやすいです.

[デザイン]引き出し式の猫用トイレは.猫砂の交換や内側の隅の掃除に便利で.空気循環を高めます.

[サイズ]38cmx48cmx36cm / 14.96インチx18.90インチx14.17インチ.大きな内部空間.完全に密閉されたデザインは猫のプライバシーを高め.猫が長時間快適に過ごすことができます.

[絶妙なギフト]猫砂トレイは.猫を育てている家族.友人.恋人などへの素晴らしいギフトです.

サイズチャート:

38センチメートルx48センチメートルx36センチメートル/14.96インチx18.90インチx14.17インチ

パッケージに含まれるもの:

猫用トイレ1個

注意:

手動測定やモニターの違いにより.若干の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください....