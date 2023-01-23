ディーゼル 替えベルト DIESEL DSS0001 Apple watch strap アップル ウォッチ ストラップ 【42mm/44mm/45mm ケース対応 ※ベルトのみ】【新年の贈り物】

商品情報

商品名 ディーゼル DIESEL DSS0001 Apple watch strap アップル ウォッチ ストラップ 替えベルト【42mm/44mm/45mm ケース対応 ※ベルトのみ】レザーベルト ブラック メンズ 交換バンド 付け替えベルト

型番 DSS0001

サイズ Apple Watch対応 42mm/44mm/45mmケース用 / ベルト幅 約2.4cm / 腕回り：約14.5〜19.5cm / ※こちらはストラップのみの販売となります。本体は付属いたしません。

素材 ストラップ：レザー / 金具・バックル:ステンレス鋼

カラー ストラップベルト：ブラック / バックル金具：シルバー

付属品 ディーゼル専用外箱

特徴 バックル(留め具)：尾錠 ピンバックル

備考 ※当社では、スタジオでストロボを使用して撮影しており、sRGB環境にて画像の補正を行っておりますが、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。

※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。