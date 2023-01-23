『折りたたみ ベッド アウトドア キャンピング ベッド キャンプ ベット ロー コット コンパクトベッド ポータブルベッド メジャーベッド 軽【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 14時 45分に出品され05月06日 14時 45分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドア寝具 スリーピングマット
【商品名】
折りたたみ ベッド アウトドア キャンピング ベッド キャンプ ベット ロー コット コンパクトベッド ポータブルベッド メジャーベッド 軽
【商品説明】
・【あらゆるシーンに活躍】キャンプコットは、あらゆるシーンに活躍します。組み立ても簡単で、折りたたみベッドとしてはもちろん、ベンチとして、荷物置きとして。時には急な来客や災害避難時などの簡易ベッドとしてもお使いいただけます。
・【丈夫な材質】ベッドシートには通気性と強度に優れた、オックスフォード生地を使用。撥水加工済みで汚れも防止します。フレームには航空7075アルミニウムを採用。航空機や宇宙用途部材に使われる材質で、アルミ合金の中でも強度はトップクラスです。パイプの厚みも1.5mmと太く丈夫な設計で、耐荷重は150kg。
・【商品仕様】サイズ：使
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8554円
588 入札履歴
終了
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