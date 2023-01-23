『スノーピーク(snow peak) チタンカフェプレス3カップ CS-111【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 20時 35分に出品され04月16日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スノーピーク(snow peak) チタンカフェプレス3カップ CS-111



【商品説明】

・サイズ:直径82×140(h)mm

・セット内容:カフェプレス3カップ本体、メッシュ収納ケース

・材質:ポット・フタ/チタニウム、プレス部/ステンレススチール、つまみ/エラストマ樹脂

・総重量:約200g



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。