『[エルエルビーン] メンズ スコッチ・プラッド・フランネル・パジャマ 米国フィット・レギュラー S Grey Stewart グレー ０ＲＶＦ９６２０【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 10分に出品され03月30日 12時 10分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
両面に丁寧に起毛加工を施した、高品質なポルトガル製コットン・フランネルを使用したパジャマ。とてもソフトで、ほど良い暖かさの、快適な着心地です。
【サイズ＆フィット】トップ：トラディショナル・フィット、全体にゆったりめ。 パンツ：股上は普通、腰から腿がすっきりした、クラシック・フィット。
【素材＆ケア方法】ポルトガル製の綿フランネル100%製。 両面に起毛加工済み。 洗濯機の使用可。
【追加情報】左胸にポケット1つ付き。 パンツはウエストにゴムとドローストリング入り、前に開き付き。エルサルバドル製。
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落札価格8554円
145 入札履歴
終了
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