『ONE PIECEカードゲーム 頂上決戦【OP-02】/BOX◆新品Ss【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 02時 29分に出品され03月18日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品状態ランク ：『 Ss 』※新品未開封 ／ タイトル ：『 ONE PIECE 』／詳細、商品状態ランクに関してはPC、スマホからご覧ください。 ／ 検索用キーワード：≪ワンピース カードゲーム カードダス トレーディングカード バンダイ BANDAI:おもちゃ・ホビー≫

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頂上決戦【OP-02】/BOX◆新品Ss