『oekaki housecat&ピンクの屋根(ジジ オエカキハウス) おえかきハウス お絵かきボード 木のおもちゃ 出産祝いや誕生日プレゼン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 14時 29分に出品され03月29日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

oekaki housecat&ピンクの屋根(ジジ オエカキハウス) おえかきハウス お絵かきボード 木のおもちゃ 出産祝いや誕生日プレゼン



【商品説明】

・新品 知育玩具



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 34.10 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ oekaki

housecat&ピンクの屋根(ジジ

オエカキハウス)

おえかきハウス

お絵かきボード

木のおもちゃ

出産祝いや誕生日プレゼン