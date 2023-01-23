『JVC SP-A7WT-B NAGARAKU ウェアラブルネックスピーカー ワイヤレス Bluetooth 約15時間連【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 18時 56分に出品され05月01日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 JVC SP-A7WT-B NAGARAKU ウェアラブルネックスピーカー ワイヤレス Bluetooth 約15時間連