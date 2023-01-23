『dear-japan浴衣 2点セット 梅に矢絣 白 紫 ピンク レディース 30代 40代 50代 生成 レトロ モダン 古典柄 夏着物 女【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 23時 13分に出品され04月26日 23時 13分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
女性用浴衣、帯セット
【商品名】
dear-japan浴衣 2点セット 梅に矢絣 白 紫 ピンク レディース 30代 40代 50代 生成 レトロ モダン 古典柄 夏着物 女
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8554円
944 入札履歴
終了
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