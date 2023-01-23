『[レッセフェール] ショルダーバッグ プロムII 520135-70 ハンプ×カラーレザー（牛革） ミニショルダー ポシェット グリーン レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 37分に出品され03月24日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Leisser Faireサイズ H25/W19/D3軽快でポップな牛革とハンプのコンビネーションミニショルダーバッグ!トレンドの小ぶりなショルダーバッグながら、長財布もスマートフォンも縦にストレスなく入るサイズ感にこだわりました。フロントの革の部分もデザインだけでなくポケットになっており、収納にも便利!お散歩からちょっとしたお出かけ、貴重品を入れるサブバッグとしてなど幅広くお使いになれます。ショルダーベルトにも同素材の革を使用しているので、全体的な印象もグッと引き締まります。カラーバリエーションも全8色。アクセサリー感覚で気分も上がるバッグです。内装オープンポケット×1外装ホック付きポケット×1重さ約178g(個体差がありますので、多少の誤差はご了承ください)日本製

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プロムII

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