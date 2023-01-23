『3Dで学べる 知育地球儀 Shifu Orboot 世界各国の特徴や文化を楽しみながら学習できる 立体表示で面白い AR（拡張現実） 知育玩【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 26分に出品され03月24日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 地球儀

【商品名】

3Dで学べる 知育地球儀 Shifu Orboot 世界各国の特徴や文化を楽しみながら学習できる 立体表示で面白い AR（拡張現実） 知育玩



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 27.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。