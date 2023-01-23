『アイネックス UHS-II対応 USB3.0 内蔵カードリーダー AK-ICR-27【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 48分に出品され05月07日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイネックス UHS-II対応 USB3.0 内蔵カードリーダー AK-ICR-27
【商品説明】
・3.5インチベイ用
・I/Oポート USB 3.0ポート: 1 (USB 3.0 Standard-A)
・LED: ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)
・スロット: SD／MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF／MD×1
・ケーブル (本体に直付け) USB 3.0: 2x10ピンコネクタ メス (57cm)
・メモリーカードリーダー (USB 3.0バスパワー接続)
・対応OS: Windows 7／8／8.1／10
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
アイ・オー・データ HDCZ-AUT3 24時間連続録画対応 AV録画用HDD 3TB
¥ 8553
Seagate USB3.2 Gen1対応 ポータブルハードディスク 2.0TB（ブラック）Expansion SGP-MY020UBK
¥ 8553
BUFFALO USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD 1TB ブルー HD-PGF1.0U3-BLA
¥ 8553
I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 1TB ポータブル カクうす アルミボディ 超薄型 mac Time Machine対応 日
¥ 8553
キオクシア KIOXIA SSD 外付け 1TB USB3.2 Gen2 最大読出速度 1 050MB/秒 【 PS4 / PS5 動作確認済み
¥ 8552
アイ・オー・データ機器 HDPT-UTS1K USB3.1 Gen1対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 カーボンブラック 1TB
¥ 8551
バッファロー HD-EDS4U3-BE パソコン&テレビ録画用 外付けHDD 4TB
¥ 8551
I-O DATA アイ・オー・データ 外付けハードディスク 4TB 日本製 テレビ録画/4K/PC/PS4/静音/コンパクト 故障予測 診断
¥ 8551
I-O DATA HDD 外付ポータブルハードディスク「カクうす7」 500GB USB 3.0接続 薄さ7mm プルシアンブルー HDPU
¥ 8551
外付けハードディスク MARSHAL 3.5インチ 外付け HDD 1TB大容量据え置き USB 3.0 搭載 TV録画対応繋ぐだけ簡単設定ハードディスク
¥ 8551
ラトックシステム USB3.2 Gen2 RAIDケース（2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応） RS-EC22-U31RA
¥ 8551
アイ・オー・データ機器 HDPT-UTS1K USB3.1 Gen1対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 カーボンブラック 1TB
¥ 8550
アイ・オー・データ機器 HDPT-UTS1K USB3.1 Gen1対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 カーボンブラック 1TB
¥ 8550
ADATA Technology HV620S 外付けハードドライブ 2TB ブラック AHV620S-2TU31-CBK
¥ 8550
I/Oデータ USB3.1（Gen1）対応 外付けポータブルSSD 1.0TB（スモーキーブラック） SSPH-UT1K
¥ 8550
ロジテック CDドライブ スマホ タブレット向け 音楽CD取り込み USB2.0 Type-C変換アダプタ付 ブラック LDR-PMJ8U2
¥ 8549
東芝 外付け ハードディスク 4TB テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS4 / バッファロー製nasne? 対応 静
¥ 8549
I-O DATA HDD ポータブルハードディスク 1TB USB3.1Gen1/Type-C対応 全面アルミボディ mac Time Ma
¥ 8548
落札価格8553円
90 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！