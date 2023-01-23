『アイネックス UHS-II対応 USB3.0 内蔵カードリーダー AK-ICR-27【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 48分に出品され05月07日 22時 48分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイネックス UHS-II対応 USB3.0 内蔵カードリーダー AK-ICR-27



【商品説明】

・3.5インチベイ用

・I/Oポート USB 3.0ポート: 1 (USB 3.0 Standard-A)

・LED: ブルー。認識 (点灯)、アクセス (点滅)

・スロット: SD／MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF／MD×1

・ケーブル (本体に直付け) USB 3.0: 2x10ピンコネクタ メス (57cm)

・メモリーカードリーダー (USB 3.0バスパワー接続)

・対応OS: Windows 7／8／8.1／10



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。