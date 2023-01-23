『エバニュー(EVERNEW) EVリール 100m EKA847【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 02時 01分に出品され03月27日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エバニュー(EVERNEW) EVリール 100m EKA847
【商品説明】
・マレーシア製
・材質:ケース:ABS樹脂、テープ:グラスファイバー テープサイズ:幅12mm×厚さ0.48mm(両面目盛付)
・部門名: ユニセックス大人
・長さ38.5cm×幅30.5cm×厚さ3.6cm 自重:1.3kg
【サイズ】
高さ : 49.90 cm
横幅 : 68.90 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 39.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8553円
277 入札履歴
終了
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