『エバニュー(EVERNEW) EVリール 100m EKA847【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 02時 01分に出品され03月27日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エバニュー(EVERNEW) EVリール 100m EKA847



【商品説明】

・マレーシア製

・材質:ケース:ABS樹脂、テープ:グラスファイバー テープサイズ:幅12mm×厚さ0.48mm(両面目盛付)

・部門名: ユニセックス大人

・長さ38.5cm×幅30.5cm×厚さ3.6cm 自重:1.3kg



【サイズ】

高さ : 49.90 cm

横幅 : 68.90 cm

奥行 : 94.00 cm

重量 : 39.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。