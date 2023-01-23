『シルバーワン bi ロンドンブルートパーズ シルバー925 黒 アンティーク加工 平打彫金リング メンズ(19号)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 03時 30分に出品され04月19日 03時 30分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シルバーワン bi ロンドンブルートパーズ シルバー925 黒 アンティーク加工 平打彫金リング メンズ(19号)
【商品説明】
・サイズ：19号
・商品説明：ロンドンブルートパーズをあしらった彫金リング！純銀ベースにアンティークな燻し加工が施されています
・材質：シルバー925/ロンドンブルートパーズ
・重さ：約22g
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8553円
866 入札履歴
終了
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