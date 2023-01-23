『ＮＫ３５ 柴犬まるとおさんぽカレンダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 21時 31分に出品され04月20日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・誰もがハートを奪われる、表情豊かな柴犬「まる」との一年！ ・まるとの一年をカレンダーにしました