『Wavlink USB 3.0ユニバーサルドッキングステーションUSB-C縦置きアルミラップトップドッキングステーション（デュアルビデオHD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 19時 39分に出品され04月24日 19時 39分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Wavlink USB 3.0ユニバーサルドッキングステーションUSB-C縦置きアルミラップトップドッキングステーション（デュアルビデオHD
【商品説明】
・【10-in-1ドッキングステーション】USB-Aポート一つから、 HDMI・DVI デュアル2Kディスプレイ出力、ギガLANポート、3.5mmオーディオポート、USB-Aポート*6（中の一つがスマホに充電可能）への接続が可能です。同時に複数のデバイスに接続できます。
・【DisplayLink社】：DisplayLinkで認証されたUSB 3.0 GPUを採用されています。 LEDディスプレイのステータス、簡単なセットアップ、多機能の操作パフォーマンス、お客様に新しいライフスタイルをもたらす。チップセットはDisplayLinkのDL-3900、VL813、EJ179Vを採用します。(注:ごPC
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 28.60 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8553円
733 入札履歴
終了
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