ゴスペラーズ坂ツアー2018?2019 “What The World Needs Now(通常盤) [DV(中古未使用の新古品)【お歳暮】

商品情報

(中古未使用の新古品)

ゴスペラーズ坂ツアー2018?2019 “What The World Needs Now"(通常盤) [DVD]



【商品説明】

内容紹介



クリスマスの夜に行われた濃厚なラブR&B LIVEをパッケージ化!



昨年10月にリリースしたラブR&Bアルバム「What The World Needs Now」をひっさげ、

神奈川・カルッツかわさきを皮切りにスタートした36都市40公演の全国ツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2018~2019 “What The World Needs Now"』。

その中からクリスマスに行われた東京公演国際フォーラムホールAでのライブを収録。



内容(「キネマ旬報社」データベースより)



アカペラグループ・ゴスペラーズが2018年から2019年にかけて行った全国ツアーの模様をDVD化。ラブR&Bアルバム「What The World Needs Now」を引っ提