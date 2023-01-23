『ドイター メンズタウンリュック・ビジネスリュック メートヘン 20 マロン D6810321-5026 2021年モデル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 35分に出品され03月19日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドイター メンズタウンリュック・ビジネスリュック メートヘン 20 マロン D6810321-5026 2021年モデル
【商品説明】
・Closure: Zipper
・Dimensions (H x W x D): 16.9 x 9.8 x 6.3 inches (43
・Material: 225D Ripstop Polyester
・Number of Pockets: 6 (4 exterior， 2 interior)
・Outer Material: Nylon
・Weight: 20.9 oz (580
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8553円
292 入札履歴
終了
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