『ドイター メンズタウンリュック・ビジネスリュック メートヘン 20 マロン D6810321-5026 2021年モデル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 35分に出品され03月19日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイター メンズタウンリュック・ビジネスリュック メートヘン 20 マロン D6810321-5026 2021年モデル



【商品説明】

・Closure: Zipper

・Dimensions (H x W x D): 16.9 x 9.8 x 6.3 inches (43

・Material: 225D Ripstop Polyester

・Number of Pockets: 6 (4 exterior， 2 interior)

・Outer Material: Nylon

・Weight: 20.9 oz (580



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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メンズタウンリュック・ビジネスリュック

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2021年モデル