『エスエスケイ 審判用スラックス(3シーズン厚手タイプ) UPW036 メンズ チャコール (92) 日本 LL (日本サイズ2L相当)【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 18時 30分に出品され03月13日 18時 30分に終了予定です。即決価格は8,552円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ 審判用スラックス(3シーズン厚手タイプ) UPW036 メンズ チャコール (92) 日本 LL (日本サイズ2L相当)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 27.18 cm

奥行 : 33.27 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。