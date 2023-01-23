『ROCCAT KONE Pro ゲーミングマウス (エルゴノミック， 軽量66g， Titanスイッチオプティカル， 光学式Owl-Eye【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 09時 31分に出品され04月01日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ROCCAT KONE Pro ゲーミングマウス (エルゴノミック， 軽量66g， Titanスイッチオプティカル， 光学式Owl-Eye
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.41 cm
横幅 : 13.69 cm
奥行 : 18.39 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
491 入札履歴
終了
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