『ペットテント リネン フェルト製 犬小屋 猫小屋 室内 ペットベッド ペットハウス テント型 クッション付き 折りたたみ 柔らか 通気性いい【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 09時 35分に出品され04月21日 09時 35分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットテント リネン フェルト製 犬小屋 猫小屋 室内 ペットベッド ペットハウス テント型 クッション付き 折りたたみ 柔らか 通気性いい
【商品説明】
・【クッション付き】猫ベッドのペットクッションは厚めのふかふかしているペット用クッション(優質なPPコットン)を採用しております。ちょうど猫用テント中に入れることができ、犬用テントをより安定にする役目もあります。クッション表面はキャンバス生地なので、噛みついても破れにくく、丈夫で耐久性が優れ、長く使えます。
・【ペットにプライバシーな空間を与え】ペットベッドはかわいいテントデザインを採用し、特別に選ばれた松の棒で犬小屋をしっかりに支え、簡単に折れることができません。ライバシー感の強い猫小屋なので、眠る時・雷などにおびえた時、ペットは落ち着けて自室でひとりになりたいと思うのです。
・【折りたたみ式＆、あらゆる場所に適し】折りたたみ式の猫と犬のテントで、屋内と屋
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Precision Pet 1000 Cozy Comforter 18 in. x 12 in. Natural by Precision Pet 並行輸入品
¥ 8532
セラミックヒーター ヒーター 温風ヒーター タワー型 省エネ コンパクト 静音 2秒速暖 タイマー 首振り 3段階 リモコン付き 7/800/1200
¥ 8531
フラットボード ドットブルー
¥ 8531
猫 ハウス ドーム型 小型犬用 猫 猫用 ペットハウス ドーム 室内 冬用 おしゃれ かわいい クッション 洗える ペットベット かわいい 暖かい 猫ベット
¥ 8527
キャットタワー 猫タワー スリム 据え置き型 省スペース ねこハウス ハンモック 登りやすい 天然麻紐 爪とぎ 運動不足解消 高いベッドおも
¥ 8527
猫 ハウスキャットハウス クリスマス
¥ 8526
Pet Magasin キャットケイブイグルーベッド - あったかポッド超快適＆ソフト 猫、子犬、その他の小動物用
¥ 8526
HeyKitten 18inch Tall Cat Scratching Post with Dangling Toy Ball， Sturdy Tripod Base Sisal Rope Vertical Pole for Indoor Kittens[並行輸入品]
¥ 8526
Portable Cat House，Cat Bed 2 in 1 Cat Huts with Washable Removable Cushion Pad，Foldable Cat Igloo Cave Small Dog Bed，Warming ...2 [並行輸入品]
¥ 8526
Portable Cat House，Cat Bed 2 in 1 Cat Huts with Washable Removable Cushion Pad，Foldable Cat Igloo Cave Small Dog Bed，Warming ...1 [並行輸入品]
¥ 8526
AMOSIJOY Cordless Cat Window Perch， Cat Hammock for Wall with 4 Suction Cups， Anchor&Screw for Two Ways of Installation，... 2[並行輸入品]
¥ 8526
Gaorui ガオルイ 大きいペットテント折りたたみ式猫テント携帯用大型ワンタッチポップアップ屋内屋外用 幅180×奥行160×高さ91cm
¥ 8525
猫ベッド キャット ベッド ハウス ハーフ ドーム型 半球型 360°回転 おしゃれ かわいい 快適 安定感
¥ 8525
ペット用ソファー?犬ベッド?猫マット もこもこ ふわふわ スパンジ 型崩れにくい 老犬介護用品 関節にやさしい 耐噛み 寝床 高反発 滑り止
¥ 8525
猫 ベッド ラタン 夏用 ペットベッド ドーム型 丸 猫 ペットマット ハンギングチェア コンパクト 洗える クッション付 キャットハウス ハンギング ニャンモック
¥ 8523
ラタン オーバルベッド ナチュラル シンシアジャパン ▼g ペット グッズ 犬 ドッグ 猫 キャット 送料無料
¥ 8523
ラタン オーバルベッド キャラメル シンシアジャパン ▼g ペット グッズ 犬 ドッグ 猫 キャット 送料無料
¥ 8523
ペット用品 BingoPaw 猫用ベッド ドーム キャットハウス 大型猫 暖かい 夏冬兼用 2匹 潰れない 猫ハウス 通年 オールシーズン 大きい 猫ち
¥ 8523
落札価格8551円
628 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！