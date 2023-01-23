ペットテント リネン フェルト製 犬小屋 猫小屋 室内 ペットベッド ペットハウス テント型 クッション付き 折りたたみ 柔らか 通気性いい【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

ペットテント リネン フェルト製 犬小屋 猫小屋 室内 ペットベッド ペットハウス テント型 クッション付き 折りたたみ 柔らか 通気性いい



【商品説明】

・【クッション付き】猫ベッドのペットクッションは厚めのふかふかしているペット用クッション(優質なPPコットン)を採用しております。ちょうど猫用テント中に入れることができ、犬用テントをより安定にする役目もあります。クッション表面はキャンバス生地なので、噛みついても破れにくく、丈夫で耐久性が優れ、長く使えます。

・【ペットにプライバシーな空間を与え】ペットベッドはかわいいテントデザインを採用し、特別に選ばれた松の棒で犬小屋をしっかりに支え、簡単に折れることができません。ライバシー感の強い猫小屋なので、眠る時・雷などにおびえた時、ペットは落ち着けて自室でひとりになりたいと思うのです。

・【折りたたみ式＆、あらゆる場所に適し】折りたたみ式の猫と犬のテントで、屋内と屋



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。