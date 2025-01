くらふと工房クレアル 猫の爪とぎ 丸太(切り株) ロング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

くらふと工房クレアル 猫の爪とぎ 丸太(切り株) ロング



【商品説明】

・Circle: Entrance Diameter: 6.3 inches (16 cm); Window Height: 5.3 inches (13.5 cm); Width: 7.1 inches (18 cm)

・Cute illustrations. 30.0 inches (76 cm) deep and long!

・External Dimensions (H x W x D): 13.8 x 12.6 x 29.9 inches (35 x 32 x 76 cm), Weight: Approx. 7.7 lbs (3.3 kg)

・Many people will love it. Play with it on top and inside. You can even flip it over



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。