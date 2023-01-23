『くらふと工房クレアル 猫の爪とぎ 丸太(切り株) ロング【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 35分に出品され03月14日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
くらふと工房クレアル 猫の爪とぎ 丸太(切り株) ロング
【商品説明】
・Circle: Entrance Diameter: 6.3 inches (16 cm); Window Height: 5.3 inches (13.5 cm); Width: 7.1 inches (18 cm)
・Cute illustrations. 30.0 inches (76 cm) deep and long!
・External Dimensions (H x W x D): 13.8 x 12.6 x 29.9 inches (35 x 32 x 76 cm)， Weight: Approx. 7.7 lbs (3.3 kg)
・Many people will love it. Play with it on top and inside. You can even flip it over
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
886 入札履歴
終了
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