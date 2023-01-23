『Ohana ペット 犬 猫用品 ペットカート 折りたたみ ペットバギードッグカート ブレーキ カート4輪 軽量 散歩 お出かけ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 17時 15分に出品され04月08日 17時 15分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ohana ペット 犬 猫用品 ペットカート 折りたたみ ペットバギードッグカート ブレーキ カート4輪 軽量 散歩 お出かけ ブラック
【商品説明】
・【ご注意】：変更場所が二つあります。正面中部の黒いボタンはマジックテープに変更しました。そして印刷文字もなくなり、無印刷に変更しました。
・メッシュ付きで通気性も良く、虫なども入りにくくなります。
・中に飛び出し防止用のリードベルト2本付き。
・前の車輪は360度回転するので、方向転換もスムーズです。
・顔を出す部分も2箇所あります。ご注意：ペットカートの耐荷重は最大15kgです。
【サイズ】
高さ : 19.50 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 6.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
50 入札履歴
終了
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