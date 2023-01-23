『Ohana ペット 犬 猫用品 ペットカート 折りたたみ ペットバギードッグカート ブレーキ カート4輪 軽量 散歩 お出かけ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 17時 15分に出品され04月08日 17時 15分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ohana ペット 犬 猫用品 ペットカート 折りたたみ ペットバギードッグカート ブレーキ カート4輪 軽量 散歩 お出かけ ブラック



【商品説明】

・【ご注意】：変更場所が二つあります。正面中部の黒いボタンはマジックテープに変更しました。そして印刷文字もなくなり、無印刷に変更しました。

・メッシュ付きで通気性も良く、虫なども入りにくくなります。

・中に飛び出し防止用のリードベルト2本付き。

・前の車輪は360度回転するので、方向転換もスムーズです。

・顔を出す部分も2箇所あります。ご注意：ペットカートの耐荷重は最大15kgです。



【サイズ】

高さ : 19.50 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 82.00 cm

重量 : 6.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。