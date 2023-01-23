『ヴォルコム メンズ 半袖 カジュアルシャツ (グラフィック) A0412205 / TRICK BAG SS おしゃれ CLO_クラウド M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 09時 04分に出品され04月09日 09時 04分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム メンズ 半袖 カジュアルシャツ (グラフィック) A0412205 / TRICK BAG SS おしゃれ CLO_クラウド M
【商品説明】
・SIZE:M 肩幅:45.5cm 袖丈:26cm 身幅:55cm 着丈:75.5cm
・SIZE:XL 肩幅:49.5cm 袖丈:27cm 身幅:60cm 着丈:79.5cm
・メイン素材: コットン55%，レーヨン45%
・素材構成: 55% コットン， 45% レーヨン
【サイズ】
高さ : 5.21 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 31.19 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
31 入札履歴
終了
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