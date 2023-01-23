『WGPバクシード BANDAI DIREZZA SC430&TOYOTA 2000GTセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 02時 09分に出品され04月15日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
自動車の模型、プラモデル
【商品名】
WGPバクシード BANDAI DIREZZA SC430&TOYOTA 2000GTセット
【商品説明】
・(C)BANDAI 2004
・対象年齢:8歳から
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
407 入札履歴
終了
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