『WGPバクシード BANDAI DIREZZA SC430&TOYOTA 2000GTセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 02時 09分に出品され04月15日 02時 09分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自動車の模型、プラモデル

【商品名】

WGPバクシード BANDAI DIREZZA SC430&TOYOTA 2000GTセット



【商品説明】

・(C)BANDAI 2004

・対象年齢:8歳から



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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