『パイオニア SE-MJ722T ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/折りたたみ式 ブラック SE-MJ722T-K【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 06分に出品され03月25日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パイオニア SE-MJ722T ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/折りたたみ式 ブラック SE-MJ722T-K



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 21.30 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。