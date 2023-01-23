『Rich Lighting PK-L2210U 交換用 ランプ JVC PK-L2210U DLA-X3 DLA-X30 DLA-X7 DLA-X70R DLA-X9 プロジェクター 交換用 ランプ 180日保証【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 20時 29分に出品され03月28日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：PK-L2210U
プロジェクターブランドに適用：JVC
すべての新しいランプは180日間カバーしています. 初期不良ありましたら、購入後30日以内であれば、全額返金致します
ランプの寿命：最大5000時間の寿命保証(Eco Mode)
プロジェクターモデルに適用：DLA-X3， DLA-RS40， DLA-RS45， DLA-X30， DLA-RS40U， DLA-RS50， DLA-X70R， DLA-VS2100NL， DLA-X90R， DLA-X7， DLA-X9， DLA-X30BU， DLA-RS4800
新品・高品質・安心保証 耐久時間や輝度は純正品とほぼ同等ですが. 配送時間：4から5営業日. ご不明な点・ご質問はメール・もしくはカスタマーサービスにてご連絡ください
家電＆カメラ:テレビ・レコーダー:アクセサリ:プロジェクターアクセサリ:プロジェクターランプ
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落札価格8551円
14 入札履歴
終了
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