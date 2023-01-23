『LEOFOTO L型プレート（SONY α7R IV） LPS-A7R4【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 37分に出品され03月27日 21時 37分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック

・Sonyα7RIV用ブラケット

・光軸を変えることなくカメラを縦⇔横位置に変更できるL型ブラケット。

・アルミ削りだしの強固なフレームは大切なカメラを衝撃から守るプロテクターにもなります。

・長さ：141mm 幅：70mm 高さ：91mm 重量：124g