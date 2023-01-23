『Baby Aspen(ベビーアスペン) フード付きベビーバスローブ ピンク シャーク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 03時 52分に出品され03月19日 03時 52分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Baby Aspen(ベビーアスペン) フード付きベビーバスローブ ピンク シャーク



【商品説明】

・[商品サイズ] (約)身幅300mm×着丈330mm(尾ビレ除く)/(約)250g

・[対象] 0ヶ月 ~ 9ヶ月

・[製造国] 中華人民共和国

・ベビーバスローブで生き物に変身



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 53.50 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。