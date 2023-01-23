『Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 15時 56分に出品され03月06日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り



【商品説明】

・【ディテールにもこだわり】男の子は十文字結び、女の子はサテンリボン。細部まで「和」テイストを再現。

・【大人気！Sweet Mommyのベビーシリーズ】特別な日は和服で！選べる和柄が嬉しいベビー袴。

・【赤ちゃんのお肌に優しい】ちりめんとオーガニックコットンローンの裏地付き。

・【身頃】ポリエステル100％【スカート】ポリエステル100％【裏地】オーガニックコットン100％【半襟部分】オーガニックコットン100％

・サイズ (cm)： 50-70(着丈50，肩幅22，身幅60，袖丈24）、80(55，23，62，25)、90（60，24，66，26）



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。