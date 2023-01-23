『モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 25分に出品され03月13日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ ブラック
【商品説明】
・タテ41cmxヨコ25cmxマチ16cm
・ポケットの数:8(外側3/内側5)
・メイン素材: ナイロン
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・撥水剤
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 本体/ナイロン、付属/合成皮革
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 50.39 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
956 入札履歴
終了
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