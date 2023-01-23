『モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 25分に出品され03月13日 22時 25分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ ブラック



【商品説明】

・タテ41cmxヨコ25cmxマチ16cm

・ポケットの数:8(外側3/内側5)

・メイン素材: ナイロン

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・撥水剤

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 本体/ナイロン、付属/合成皮革



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 35.20 cm

奥行 : 50.39 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モズ

リュックサック、バックパック、デイパック

「EVERY-ZZCI」シリーズ

ブラック