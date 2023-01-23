『アークライト クランク 完全日本語版 (2-4人用 30-60分 13才以上向け) ボードゲーム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 16時 24分に出品され04月09日 16時 24分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト クランク 完全日本語版 (2-4人用 30-60分 13才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
558 入札履歴
終了
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