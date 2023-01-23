『ネクシオン 手回し充電式 ラジオ付きワンセグ液晶テレビ 3電源対応 3.2インチ マットホワイト FT-P3SW【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 06時 47分に出品され04月23日 06時 47分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【特徴】 手回し充電機能、ワンセグテレビ放送受信、FM/AMラジオ放送受信、携帯電話給電出力機能、LEDライト装備