『外付けハードディスク MARSHAL 3.5インチ 外付け HDD 1TB大容量据え置き USB 3.0 搭載 TV録画対応繋ぐだけ簡単設定ハードディスク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 09時 06分に出品され03月30日 09時 06分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MARSHAL 3.5インチ 外付け HDD 1TB大容量据え置き USB 3.0 搭載 TV録画対応繋ぐだけ簡単設定ハードディスク マーシ
MARSHAL
【商品説明】
・【ACCESS&POWER LEDを後面に設置】 LEDの明るさが気にならないようにLEDを背面に設置しました。
・【NTFS フォーマット 形式モデル】推奨OS：Windows10 / Windows 8.1 / 8 / 7※PS3、MACでは再フォーマットの必要があります。
・【PC電源連動機能搭載】 PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。 本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。
・【USB3.0接続で高速転送】 USB3.0接続が可能で、今までデータの転送に時間の掛かっていた動画や写真データ が 高速
【サイズ】
高さ : 8.30 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 930.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8551円
560 入札履歴
終了
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