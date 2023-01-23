『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 03時 52分に出品され04月17日 03時 52分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /



【商品説明】

・ドライバーユニット:約13.5mm

・充電時間:約2.5時間

・型式:エレクトレットコンデンサー型

・型式:密閉ダイナミック型

・指向特性: 全指向性

・質量:約34g

・電源:リチウムイオン充電池(内蔵)



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。