『エスエスケイ 審判用スラックス(3シーズン厚手タイプ) UPW036 メンズ チャコール (92) 日本 XO (日本サイズ3L相当)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 39分に出品され03月19日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ 審判用スラックス(3シーズン厚手タイプ) UPW036 メンズ チャコール (92) 日本 XO (日本サイズ3L相当)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 26.92 cm

奥行 : 34.29 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。