『アメリカレベル 1/48 アメリカ空軍 F-15C イーグル プラモデル 5870 並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 00時 26分に出品され04月06日 00時 26分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 85-5870

・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。

・1/48スケール