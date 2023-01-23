『QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリューム調整可能アンプ 低騒音 家庭用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 06分に出品され03月20日 14時 06分に終了予定です。即決価格は8,551円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
QuiExact オーディオアンプ ミニパワーアンプ Bluetooth カード挿入口 USBメモリ ラジオ機能 60ｗ リモコン付き ボリューム調整可能アンプ 低騒音 家庭用
サイズ19.3*18*6.5cm。
低騒音低騒音、軽量、大電力出力および良好な音質の特徴を有する。
調整可能高音域/低音域のつまみを調整し、高音域と低音域を盛り上げた音楽を表現し、バイパス機能で、より繊細で滑らかなオリジナルの音を楽しむことができます。
リモコン低音と高音のコントロール、入力セレクター、EQ、ミュート、ラウドネス設定、電気ショック療法を備えた家庭用ワイヤレス用の多機能リモコン。
パッケージ内容製品パッケージには、本体*1、電源アダプタ*1、リモコン*1、取扱説明書が含まれています。
説明
かなり良い製品です。
?+.(*｀・∀・´*)?+.?
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落札価格8551円
209 入札履歴
終了
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