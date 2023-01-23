『体組成計 BC-714 ホワイト/61-3443-02【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 55分に出品され03月26日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

体組成計 BC-714 ホワイト/61-3443-02



【商品説明】

・ひょう量(最大計量) : 150kg(最小表示 : 0~100kgまで 100 g，100~150kgまで 200 g)

・体脂肪率測定 : 0.1 %単位・対象年齢 : 6~99才 判定 : やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満・BMI : 0.1単位・対象年齢 : 6~99才

・原産国:中国

・基礎代謝量 : 1kcal/日単位・対象年齢 : 18~99才・判定 : 少ない/標準/多い・体内年齢 : 1才単位・対象年齢 : 18~99才・推定骨量 : 100g単位

・対象年齢 : 6~99才・判定 : 少ない/標準/多い(18~99才)

・機能 : アスリートモード，体重のみ測定，ゲ



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 32.50 cm

重量 : 1.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。