『体組成計 BC-714 ホワイト/61-3443-02【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 55分に出品され03月26日 18時 55分に終了予定です。即決価格は8,550円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品名】
体組成計 BC-714 ホワイト/61-3443-02
【商品説明】
・ひょう量(最大計量) : 150kg(最小表示 : 0~100kgまで 100 g，100~150kgまで 200 g)
・体脂肪率測定 : 0.1 %単位・対象年齢 : 6~99才 判定 : やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満・BMI : 0.1単位・対象年齢 : 6~99才
・原産国:中国
・基礎代謝量 : 1kcal/日単位・対象年齢 : 18~99才・判定 : 少ない/標準/多い・体内年齢 : 1才単位・対象年齢 : 18~99才・推定骨量 : 100g単位
・対象年齢 : 6~99才・判定 : 少ない/標準/多い(18~99才)
・機能 : アスリートモード，体重のみ測定，ゲ
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 32.50 cm
重量 : 1.47 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8550円
327 入札履歴
終了
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